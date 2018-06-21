Партия ЛДПР выдвинула своего кандидата на выборах губернатора Новосибирской области, сообщает «ВашГород.ру». Это депутат Госдумы Дмитрий Савельев.

Как рассказали в пресс-службе ЛДПР, выдвижение произошло на внеочередной партийной конференции.

В Госдуме Савельев работает с 2011 года, с 2016 года он является первым заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Документы в региональный избирком Савельев пока не подал. На данный момент официально зарегистрированы три кандидата — Георгий Михайлов от партии «Народный альянс», Анатолий Кубанов от «Справедливой России» и учёный СО РАН Владимир Кириллов.

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