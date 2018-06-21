ЛДПР выдвинула своего кандидата на выборах губернатора Новосибирской области

Короткая ссылка
Партия ЛДПР выдвинула своего кандидата на выборах губернатора Новосибирской области, сообщает «ВашГород.ру». Это депутат Госдумы Дмитрий Савельев.
ЛДПР выдвинула своего кандидата на выборах губернатора Новосибирской области
  • РИА Новости

Как рассказали в пресс-службе ЛДПР, выдвижение произошло на внеочередной партийной конференции.

В Госдуме Савельев работает с 2011 года, с 2016 года он является первым заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Документы в региональный избирком Савельев пока не подал. На данный момент официально зарегистрированы три кандидата — Георгий Михайлов от партии «Народный альянс», Анатолий Кубанов от «Справедливой России» и учёный СО РАН Владимир Кириллов.

Ранее URA.RU сообщало, что назначена дата выборов депутатов городской думы Тюмени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Политика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить