В ХМАО объявили штормовое предупреждение
- © Komsomolskaya Pravda
- globallookpress.com
По информации спасателей, ожидается ветер с порывами 21-26 м/с, а также сильный дождь, гроза, местами град.
Жителей региона призвали не выходить без необходимости на улицу, избегать деревьев и рекламных конструкций, закрывать окна, а также соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку сильный ветер способствует быстрому распространению огня.
Ранее «Юга.ру» сообщало, что спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Краснодарском крае.