В ХМАО объявили штормовое предупреждение

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В Ханты-Мансийском автономном округе объявлено штормовое предупреждение на четверг, 7 июня, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
В ХМАО объявили штормовое предупреждение
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По информации спасателей, ожидается ветер с порывами 21-26 м/с, а также сильный дождь, гроза, местами град.

Жителей региона призвали не выходить без необходимости на улицу, избегать деревьев и рекламных конструкций, закрывать окна, а также соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку сильный ветер способствует быстрому распространению огня.

Ранее «Юга.ру» сообщало, что спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Краснодарском крае.

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