В Брянскую область не пропустили 88 тонн заражённых томатов и клубники из Турции

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В Брянскую область не пропустили 88 тонн заражённых томатов и клубники из Турции, сообщает kp.ru.
В Брянскую область не пропустили 88 тонн заражённых томатов и клубники из Турции
  • © Victor Lisitsin
  • globallookpress.com

Грузовики задержали в пункте пропуска «Новые Юрковичи» в Климовском районе с 31 мая по 4 июня. Вредные организмы выявлены в трёх партиях клубники и двух партиях томатов, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Образцы грузов направлены в лабораторию для исследования. Выяснилось, что ягода была заражена калифорнийским цветочным трипсом, а овощи — южноамериканской томатной молью.

Грузы были возвращены экспортёрам.

Ранее Nation News сообщал, что Россельхознадзор ограничил поставки сыра ещё с одного предприятия из Белоруссии.

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