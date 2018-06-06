В Брянскую область не пропустили 88 тонн заражённых томатов и клубники из Турции, сообщает kp.ru.

Грузовики задержали в пункте пропуска «Новые Юрковичи» в Климовском районе с 31 мая по 4 июня. Вредные организмы выявлены в трёх партиях клубники и двух партиях томатов, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Образцы грузов направлены в лабораторию для исследования. Выяснилось, что ягода была заражена калифорнийским цветочным трипсом, а овощи — южноамериканской томатной молью.

Грузы были возвращены экспортёрам.

Ранее Nation News сообщал, что Россельхознадзор ограничил поставки сыра ещё с одного предприятия из Белоруссии.