Число поступивших в преддверии прямой линии с Путиным вопросов превысило 1,3 млн
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- globallookpress.com
По состоянию на 09:00 мск поступило свыше 760 тыс. звонков, 306,3 тыс. смс-сообщений, а также 30 тыс. ммс-сообщений.
Более 9 тыс. сообщений пришло в видеоформате. Возможностью задать вопрос на специальном сайте воспользовались 140 тыс. человек.
Через соцсети в текстовом формате поступило свыше 36 тыс. сообщений, в формате видео — 1,5 тыс.
Прямая линия с президентом пройдёт 7 июня.