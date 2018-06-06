Число поступивших в преддверии прямой линии с Путиным вопросов превысило 1,3 млн

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Число вопросов, поступивших в преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, превысило 1,3 млн, передаёт ФАН со ссылкой на организаторов мероприятия.
Число поступивших в преддверии прямой линии с Путиным вопросов превысило 1,3 млн
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

По состоянию на 09:00 мск поступило свыше 760 тыс. звонков, 306,3 тыс. смс-сообщений, а также 30 тыс. ммс-сообщений.

Более 9 тыс. сообщений пришло в видеоформате. Возможностью задать вопрос на специальном сайте воспользовались 140 тыс. человек.

Через соцсети в текстовом формате поступило свыше 36 тыс. сообщений, в формате видео — 1,5 тыс.

Прямая линия с президентом пройдёт 7 июня. 

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