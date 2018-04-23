В Госдуме рассказали об уровне безопасности в Крыму

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с ФАН рассказал о безопасности в республике.

«Всех, кто способен на диверсии в Крыму, мы знаем и пофамильно, и в лицо. Единственное, чего мы опасаемся, это экстремистских действий со стороны Украины», — заявил парламентарий.

По его словам, спецслужбы отрабатывают все потенциальные диверсии так, что далеко не всё попадает в публичную плоскость.

«Но могу сказать, что мы находимся под постоянным напряжением», — добавил Бальбек.

Ранее стало известно, что подозреваемые в совершении диверсий на газопроводах и ЛЭП в Крыму осенью 2017 года установлены.