В Крыму уничтожили около 700 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

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Сапёры нашли и уничтожили около 700 боеприпасов времён Великой Отечественной войны в районе аэропорта Бельбек, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Речь идёт о фугасных миномётных минах, артиллерийских снарядах, ручных гранатах и стрелковых боеприпасах.

Работы продолжались три месяца. В общей сложности специалисты очистили 130 га прилегающей к аэродрому местности.

В 2017 году Nation News сообщал, что на шоссе Авиаторов в Волгограде нашли авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

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