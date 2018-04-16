В Крыму уничтожили около 700 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Сапёры нашли и уничтожили около 700 боеприпасов времён Великой Отечественной войны в районе аэропорта Бельбек, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Речь идёт о фугасных миномётных минах, артиллерийских снарядах, ручных гранатах и стрелковых боеприпасах. Работы продолжались три месяца. В общей сложности специалисты очистили 130 га прилегающей к аэродрому местности. В 2017 году Nation News сообщал, что на шоссе Авиаторов в Волгограде нашли авиабомбу времён Великой Отечественной войны.