В ряде домов Кирова отключат электричество 15 февраля

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В ряде домов Кирова не будет электричества днём в четверг, 15 февраля, сообщает progorod43.ru.

Как заявили в пресс-службе АО «Горэлектросеть», это плановые отключения.

В частности, данная мера затронет некоторые дома на улицах Комсомольской, Цветочной, Новой, Северной, Индустриальной, Фабричной, в Тупиковом переулке, на проспекте Строителей, в микрорайоне Радужном и др.

В сентябре 2017 года URA.RU передавало, что в городе Аше Челябинской области из-за нарушения работы воздушной ЛЭП отключилось электричество.

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