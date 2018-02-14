В ряде домов Кирова отключат электричество 15 февраля

В ряде домов Кирова не будет электричества днём в четверг, 15 февраля, сообщает progorod43.ru.

Как заявили в пресс-службе АО «Горэлектросеть», это плановые отключения.

В частности, данная мера затронет некоторые дома на улицах Комсомольской, Цветочной, Новой, Северной, Индустриальной, Фабричной, в Тупиковом переулке, на проспекте Строителей, в микрорайоне Радужном и др.

В сентябре 2017 года URA.RU передавало, что в городе Аше Челябинской области из-за нарушения работы воздушной ЛЭП отключилось электричество.