В МИД заявили, что к эскалации конфликта в районе сирийского Африна привели действия США
«К эскалации в районе Африна, где сирийских правительственных войск в данный момент вообще нет, привели действия США по поддержке своих «клиентов» вопреки дававшимся Вашингтоном заверениям в поддержке территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — говорится в тексте сообщения.
Ранее заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что развитие ситуации в Африне может привести к ещё большей дестабилизации в регионе.
20 января Генштаб Вооружённых сил Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в регионе.
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