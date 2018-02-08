В МИД заявили, что к эскалации конфликта в районе сирийского Африна привели действия США

В Министерстве иностранных дел России заявили, что к эскалации ситуации в районе сирийского Африна привели действия Соединённых Штатов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«К эскалации в районе Африна, где сирийских правительственных войск в данный момент вообще нет, привели действия США по поддержке своих «клиентов» вопреки дававшимся Вашингтоном заверениям в поддержке территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — говорится в тексте сообщения.

Ранее заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что развитие ситуации в Африне может привести к ещё большей дестабилизации в регионе.

20 января Генштаб Вооружённых сил Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в регионе.