МИД России: развитие ситуации в Африне может привести к ещё большей дестабилизации в регионе

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Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов считает, что развитие ситуации в сирийском Африне может привести к ещё большей дестабилизации в регионе.

«Вынуждены с сожалением констатировать, что в Сирии расширяется ещё один очаг напряжённости», — цитирует РИА Новости Сыромолотова.

Он также отметил, что интересы США и Турции в регионе расходятся всё сильнее.

«Вместе с тем развитие обстановки в Африне, спровоцированное в том числе и действиями американцев, действительно может привести к ещё большей дестабилизации в данном регионе», — добавил Сыромолотов.

20 января Генштаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.

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