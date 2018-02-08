МИД России: развитие ситуации в Африне может привести к ещё большей дестабилизации в регионе
«Вынуждены с сожалением констатировать, что в Сирии расширяется ещё один очаг напряжённости», — цитирует РИА Новости Сыромолотова.
Он также отметил, что интересы США и Турции в регионе расходятся всё сильнее.
«Вместе с тем развитие обстановки в Африне, спровоцированное в том числе и действиями американцев, действительно может привести к ещё большей дестабилизации в данном регионе», — добавил Сыромолотов.
20 января Генштаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.