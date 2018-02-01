Эрдоган рассказал о ликвидации 800 «террористов» в сирийском Африне

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военнослужащие «уничтожили 800 террористов» во время военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

Об этом сообщает Ahaber.

«Были уничтожены 800 террористов в Африне», — сказал он во время выступления на мероприятии Фонда турецкой молодежи (TÜGVA).

Ранее Генштаб Турции сообщал об уничтожении почти 600 «террористов» с начала операции в Африне.

20 января Генштаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ближний Восток Ситуация в Сирии Турция
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru