Эрдоган рассказал о ликвидации 800 «террористов» в сирийском Африне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военнослужащие «уничтожили 800 террористов» во время военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

Об этом сообщает Ahaber.

«Были уничтожены 800 террористов в Африне», — сказал он во время выступления на мероприятии Фонда турецкой молодежи (TÜGVA).

Ранее Генштаб Турции сообщал об уничтожении почти 600 «террористов» с начала операции в Африне.

20 января Генштаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.