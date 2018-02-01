Эрдоган рассказал о ликвидации 800 «террористов» в сирийском Африне
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военнослужащие «уничтожили 800 террористов» во время военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.
Об этом сообщает Ahaber.
«Были уничтожены 800 террористов в Африне», — сказал он во время выступления на мероприятии Фонда турецкой молодежи (TÜGVA).
Ранее Генштаб Турции сообщал об уничтожении почти 600 «террористов» с начала операции в Африне.
20 января Генштаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.