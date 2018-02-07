В Африне с начала военной операции Турции погибли 148 мирных жителей

В сирийском Африне с начала операции ВС Турции погибли 148 мирных жителей. Об этом сообщили в центральной больнице Африна.

«На сегодняшний день, согласно нашим учётным данным, раненых 385 человек и 148 мирных граждан погибли. В город Африн свозят со всего кантона из поселений и деревень», — сообщили РИА Новости в больнице.

Медики отметили, что с 20 января операционные палаты в больнице постоянно заняты.

Ранее сообщалось, что в Африне вследствие действий Вооружённых сил Турции погибли 86 человек.

1 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военнослужащие «уничтожили 800 террористов» в ходе операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.