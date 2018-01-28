СМИ: Число жертв среди мирных жителей в сирийском Африне возросло до 86
По данным агентства, в результате недавнего обстрела жилых кварталов в Африне число погибших увеличилось до 86.
Отмечается, что жертвами вооружённых атак стали мирные жители, в том числе женщины и дети.
Ранее сообщалось, что после обстрела жилых кварталов в городе Маабатли в районе Африн погибли семь человек.
20 января Генеральный штаб Вооружённых сил Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне.
Политолог Исса Мухамедович Исса в разговоре с телеканалом «360» оценил возможные последствия начала операции Турции в регионе.