СМИ: Число жертв среди мирных жителей в сирийском Африне возросло до 86

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В Африне на северо-западе Сирии вследствие действий Вооружённых сил Турции погибли 86 человек, ещё 198 получили ранения. Об этом сообщает SANA.

По данным агентства, в результате недавнего обстрела жилых кварталов в Африне число погибших увеличилось до 86.

Отмечается, что жертвами вооружённых атак стали мирные жители, в том числе женщины и дети.

Ранее сообщалось, что после обстрела жилых кварталов в городе Маабатли в районе Африн погибли семь человек.

20 января Генеральный штаб Вооружённых сил Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне.

Политолог Исса Мухамедович Исса в разговоре с телеканалом «360» оценил возможные последствия начала операции Турции в регионе.

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