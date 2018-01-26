СМИ сообщили о гибели семи мирных жителей в сирийском Африне

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В Африне на северо-западе Сирии вследствие действий Вооружённых сил Турции погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает SANA.

Отмечается, что обстрелу подверглись жилые кварталы в городе Маабатли в районе Африн.

В настоящее время на месте произошедшего работают сотрудники экстренных служб.

20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию в сирийском Африне. Как отмечается, Эрдоган заверил Мэй, что операция направлена исключительно против террористов и не затрагивает мирных граждан.

Политолог Исса Мухамедович Исса в разговоре с телеканалом «360» оценил возможные последствия начала операции Турции в регионе.

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