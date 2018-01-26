Эрдоган и Мэй обсудили операцию Турции в Африне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй телефонный разговор, в котором они обсудили ситуацию в сирийском Африне.

Об этом пишет Daily Sabah.

Как отмечается, Эрдоган заверил Мэй в том, что операция направлена исключительно против террористов и не затрагивает мирных граждан.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в сирийском Африне.