Эрдоган и Мэй обсудили операцию Турции в Африне

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй телефонный разговор, в котором они обсудили ситуацию в сирийском Африне.

Об этом пишет Daily Sabah.

Как отмечается, Эрдоган заверил Мэй в том, что операция направлена исключительно против террористов и не затрагивает мирных граждан.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в сирийском Африне.

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