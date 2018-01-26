Путин обсудил с Совбезом России ситуацию в Африне

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Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в сирийском Африне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на совещании обсуждалась завершающая стадия подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи.

«Кроме того, речь шла о ситуации в Африне, и в этом контексте президент проинформировал участников совещания об обсуждении этой темы несколько дней назад в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что на встрече также затрагивались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

23 января сообщалось, что Путин и Эрдоган обсудили по телефону операцию Турции в Африне.

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