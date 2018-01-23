Путин и Эрдоган обсудили операцию в сирийском Африне

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Сирии, в том числе операцию в районе Африна. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«С обеих сторон акцентирована важность продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса, которая должна основываться на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что стороны обсудили проведение в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.

«Выражена надежда, что Конгресс будет носить представительный характер и послужит поиску долгосрочного политического урегулирования в Сирии», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Эрдоган обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном операцию в сирийском Африне.

20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне.