Путин и Эрдоган обсудили операцию в сирийском Африне

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Сирии, в том числе операцию в районе Африна. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«С обеих сторон акцентирована важность продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса, которая должна основываться на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что стороны обсудили проведение в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.

«Выражена надежда, что Конгресс будет носить представительный характер и послужит поиску долгосрочного политического урегулирования в Сирии», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Эрдоган обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном операцию в сирийском Африне. 

20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне.

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