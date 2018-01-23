В ООН выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о военных действиях в Африне

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ООН глубоко обеспокоена сообщениями о военных действиях в районе Африна на северо-западе Сирии. Об этом заявил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Наши коллеги из гуманитарной миссии сказали нам о своей глубокой обеспокоенности по поводу сообщений о военных операциях в районе Африна вблизи сирийско-турецкой границы», — цитирует Дюжаррика РИА Новости.

20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне.

Политолог и бывший сотрудник посольства Сирии в России Исса Мухамедович Исса в беседе с телеканалом «360» оценил возможные последствия начала операции турецких вооружённых сил в сирийском Африне.

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