СМИ: Эрдоган обсудил с Макроном операцию в Африне

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном операцию в сирийском Африне. Об этом сообщает Milliyet со ссылкой на источники в администрации президента Турции.

Как отмечается, Эрдоган в ходе телефонного разговора подчеркнул, что операция Турции в Африне осуществляется в рамках международного права, на основе резолюций Совбеза ООН и права на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

По его словам, турецкие военные принимают все возможные меры, чтобы не нанести ущерба гражданским лицам.

Эрдоган и Макрон также договорились оставаться в контакте относительно урегулирования сирийского кризиса.

Ранее сообщалось, что второй турецкий военнослужащий погиб в ходе военной операции «Оливковая ветвь» в районе Африна.

Турция объявила о начале военной операции в Африне 20 января.