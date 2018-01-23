СМИ: Эрдоган обсудил с Макроном операцию в Африне
Как отмечается, Эрдоган в ходе телефонного разговора подчеркнул, что операция Турции в Африне осуществляется в рамках международного права, на основе резолюций Совбеза ООН и права на самооборону в соответствии с Уставом ООН.
По его словам, турецкие военные принимают все возможные меры, чтобы не нанести ущерба гражданским лицам.
Эрдоган и Макрон также договорились оставаться в контакте относительно урегулирования сирийского кризиса.
Ранее сообщалось, что второй турецкий военнослужащий погиб в ходе военной операции «Оливковая ветвь» в районе Африна.
Турция объявила о начале военной операции в Африне 20 января.