В Белом доме призвали Турцию проявить сдержанность на северо-западе Сирии

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Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Турции следует проявлять сдержанность на северо-западе Сирии как в своих военных действиях, так и в риторике.

«Призываем Турцию проявить сдержанность в своих военных действиях и риторике и убедиться, что их военная операция ограничена по масштабу и по времени», — отметила она в ходе брифинга.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что «крайне обеспокоена» операцией Турции в районе сирийского Африна.

Турция объявила о начале военной операции в Африне 20 января.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не откажется от планов по проведению антитеррористической операции в Африне.

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