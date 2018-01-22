Эрдоган заявил, что Турция не откажется от операции в Африне

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не будет отказываться от своих планов по проведению антитеррористической операции в сирийском Африне.

«Операция в Африне не только направлена на защиту национальных интересов Турции, но и должна внести вклад в обеспечение территориальной целостности Сирии, защиту и безопасность сирийского народа», — цитирует Anadolu Эрдогана.

Ранее СМИ сообщили, что Вооружённые силы Турции начали наступление на Африн со стороны города Аазаз.

Турция официально объявила о начале военной операции против вооружённых курдских формирований в Африне 20 января.

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