СМИ: ВС Турции начали с нового направления наступление на Африн

Короткая ссылка
Вооружённые силы Турции начали наступление на Африн со стороны города Аазаз.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

Отмечается, что операция «Оливковая ветвь» началась в 17:00 по местному времени.

20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале военной операции против вооружённых курдских формирований в Африне.

Совбез ООН 22 января проведёт консультации по ситуации в Сирии.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru