СМИ: ВС Турции начали с нового направления наступление на Африн

Вооружённые силы Турции начали наступление на Африн со стороны города Аазаз.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

Отмечается, что операция «Оливковая ветвь» началась в 17:00 по местному времени.

20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале военной операции против вооружённых курдских формирований в Африне.

Совбез ООН 22 января проведёт консультации по ситуации в Сирии.