ЕС выразил «крайнюю обеспокоенность» действиями Турции в сирийском Африне

Европейский союз «крайне обеспокоен» операцией Турции в районе Африна на северо-западе Сирии.

Соответствующее заявление сделала глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, передаёт РИА Новости.

«Я крайне обеспокоена, мы обсуждали этот вопрос с министрами в начале встречи. Я обсужу это с нашими турецкими партнёрами: министр (Турции по делам ЕС. — RT) Челик посетит Брюссель в ближайшие дни, я попытаюсь организовать встречу с ним», — сказала она.

По её словам, она обеспокоена гуманитарной ситуацией. Могерини также отметила необходимость «обеспечить, чтобы любые военные действия были сконцентрированы на борьбе с ИГ*».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не откажется от планов по проведению антитеррористической операции в сирийском Африне.

Турция объявила о начале военной операции в Африне 20 января.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.