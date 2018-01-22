ЕС выразил «крайнюю обеспокоенность» действиями Турции в сирийском Африне
Соответствующее заявление сделала глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, передаёт РИА Новости.
«Я крайне обеспокоена, мы обсуждали этот вопрос с министрами в начале встречи. Я обсужу это с нашими турецкими партнёрами: министр (Турции по делам ЕС. — RT) Челик посетит Брюссель в ближайшие дни, я попытаюсь организовать встречу с ним», — сказала она.
По её словам, она обеспокоена гуманитарной ситуацией. Могерини также отметила необходимость «обеспечить, чтобы любые военные действия были сконцентрированы на борьбе с ИГ*».
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не откажется от планов по проведению антитеррористической операции в сирийском Африне.
Турция объявила о начале военной операции в Африне 20 января.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.