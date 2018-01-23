Второй турецкий военный погиб на границе с Сирией в ходе операции в Африне
Второй турецкий военнослужащий погиб в ходе военной операции «Оливковая ветвь» в районе Африна на северо-западе Сирии. Об этом сообщает турецкий телеканал Habertürk.
Отмечается, что данную информацию подтвердил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Турция объявила о начале военной операции в Африне 20 января.
Ранее политолог и бывший сотрудник посольства Сирии в России Исса Мухамедович Исса в беседе с телеканалом «360» оценил возможные последствия начала операции турецких вооружённых сил в сирийском Африне.
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