Турецкий военный погиб на границе с Сирией в ходе операции в Африне
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе военной операции «Оливковая ветвь» в районе Африна на северо-западе Сирии. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на Генштаб Турции.
Отмечается, что солдат скончался в результате столкновений в районе деревни Гюльбаба в турецкой провинции Килис.
Турция объявила о начале военной операции в Африне 20 января.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона не откажется от планов по проведению антитеррористической операции в Африне.
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