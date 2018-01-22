Турецкий военный погиб на границе с Сирией в ходе операции в Африне

Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе военной операции «Оливковая ветвь» в районе Африна на северо-западе Сирии. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на Генштаб Турции.