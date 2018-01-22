Турецкий военный погиб на границе с Сирией в ходе операции в Африне

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Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе военной операции «Оливковая ветвь» в районе Африна на северо-западе Сирии. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на Генштаб Турции.

Отмечается, что солдат скончался в результате столкновений в районе деревни Гюльбаба в турецкой провинции Килис.

Турция объявила о начале военной операции в Африне 20 января.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона не откажется от планов по проведению антитеррористической операции в Африне.

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