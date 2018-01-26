В Генштабе ВС Турции заявили об уничтожении в Африне 23 целей

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В Генштабе Вооружённых сил Турции сообщили об уничтожении в Африне 23 объектов.

Как отмечает Anadolu, с начала операции «Оливковая ветвь» также было ликвидировано «не менее 343 террористов».

25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на турецко-сирийскую границу для инспекции войск.

Турецкий лидер также заявлял, что операции в Сирии будут продолжаться до уничтожения последнего боевика.

Ранее политолог Исса Мухамедович Исса в разговоре с телеканалом «360» оценил возможные последствия начала операции Турции в сирийском Африне.

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