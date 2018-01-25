Эрдоган прибыл на границу Сирии для инспекции турецких войск

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на турецко-сирийскую границу для инспекции войск, которые принимают участие в операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

Как отмечает Habertürk, Эрдоган получил последнюю информацию от военачальников в штабе командования операции.

Ранее Генштаб ВС Турции заявил, что вооружённые силы уничтожили 287 «террористов» за четыре дня операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. 

Эрдоган заявлял, что Турция продолжит проводить операции в Сирии до уничтожения последнего боевика.

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