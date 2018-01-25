Эрдоган прибыл на границу Сирии для инспекции турецких войск

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на турецко-сирийскую границу для инспекции войск, которые принимают участие в операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.