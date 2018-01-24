Генштаб ВС Турции отчитался об уничтожении 287 «террористов» за время операции в Африне

Турецкие вооружённые силы уничтожили 287 «террористов» за четыре дня операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Об этом сообщает Habertürk со ссылкой на заявление Генштаба.