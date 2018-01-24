Генштаб ВС Турции отчитался об уничтожении 287 «террористов» за время операции в Африне

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Турецкие вооружённые силы уничтожили 287 «террористов» за четыре дня операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Об этом сообщает Habertürk со ссылкой на заявление Генштаба.

По данным ведомства, в среду, 24 января, 27 самолетов турецких ВВС поразили 47 целей в Африне.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит проводить операции в Сирии до уничтожения последнего боевика.

20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.

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