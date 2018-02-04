В ходе операции в Африне погибли двое турецких военнослужащих

Двое турецких военнослужащих погибли и пятеро пострадали 4 февраля в ходе операции в сирийском Африне.

Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на Генштаб Турции.

«В ходе операции «Оливковая ветвь» в Африне 4 февраля погибли двое наших боевых товарищей, еще пятеро получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не стремится к захвату сирийский земель, а желает помочь вернуться домой беженцам.