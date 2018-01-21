Асад заявил, что нападение Турции на Африн связано с её поддержкой террористов

Президент Сирии Башар Асад заявил, что нападение турецкой армии на сирийский Африн связано с политикой Турции с начала кризиса в Сирии, которая, по его мнению, заключается в «поддержке террористических группировок».

«Грубую турецкую агрессию в сирийском Африне нельзя отделить от политики, которой следует турецкий режим с первого дня кризиса в Сирии и которая построена в основном на поддержке терроризма и террористических группировок под разными именами», — приводит агентство SANA слова Асада.

Об этом он заявил во время встречи с делегацией иранского совета по стратегическим внешним связям.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Вооружённые силы Турции намерены преследовать «террористов» из курдских Отрядов народной самообороны, которые бегут из сирийского Африна.