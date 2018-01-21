Эрдоган пообещал преследовать «бегущих из Африна террористов»

Вооружённые силы Турции намерены преследовать «террористов» из курдских Отрядов народной самообороны, которые бегут из сирийского Африна. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы видим, как террористы пытаются скрыться. Они будут убегать, а мы будем их преследовать», — цитирует турецкого лидера газета Yeni Safak.

По его словам, ВС Турции завершат операцию «Оливковая ветвь» в Африне в скором времени.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции против курдских формирований в Африне.