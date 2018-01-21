Власти Турции подтвердили начало наземной операции в Африне

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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции против курдских формирований в сирийском Африне. Об этом сообщает Anadolu.

По словам премьера, наступление началось в 11:05 мск из района Гюльбаба провинции Килис.

Ранее СМИ сообщили, что в Африн вошли турецкие танки.

20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.

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