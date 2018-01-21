СМИ: Турецкие танки вошли в Африн
Танки ВС Турции вошли в сирийский Африн и оказывают поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований, передаёт NTV.
Сообщается, что турецкая бронетехника не сталкивается с серьёзным сопротивлением со стороны сил самообороны курдов.
Ранее курды заявили о девяти погибших в результате бомбардировок со стороны турецких ВВС.
20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.
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