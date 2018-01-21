СМИ: Курды заявили о девяти погибших в результате бомбардировок со стороны ВВС Турции

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Жертвами бомбардировок сирийского города Африн со стороны турецких Военно-воздушных сил (ВВС) стали девять человек, шестеро из которых, как уточняется, являются мирными жителями. Об этом сообщает Rudaw со ссылкой на заявление курдских сил самообороны.

При этом отмечается, что 13 человек получили ранения.

«В результате турецких авиаударов убиты шесть мирных жителей, три бойца сил самообороны сирийских курдов (YPG. — RT), 13 мирных жителей получили ранения», — говорится в тексте сообщения.

Ранее генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.

В российском МИД с озабоченностью восприняли информацию о начале операции Турции и внимательно следят за развитием ситуации.

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