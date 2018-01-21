СМИ: Курды заявили о девяти погибших в результате бомбардировок со стороны ВВС Турции
При этом отмечается, что 13 человек получили ранения.
«В результате турецких авиаударов убиты шесть мирных жителей, три бойца сил самообороны сирийских курдов (YPG. — RT), 13 мирных жителей получили ранения», — говорится в тексте сообщения.
#BREAKING: Turkish airstrikes against #Afrin killed 6 civilians, 3 YPG fighters and injured 13 civilians, YPG statement pic.twitter.com/vz2M7RIJAS— Rudaw English (@RudawEnglish) 20 января 2018 г.
Ранее генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.
В российском МИД с озабоченностью восприняли информацию о начале операции Турции и внимательно следят за развитием ситуации.