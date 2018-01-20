Эксперт объяснил, для чего Турция начала операцию в сирийском Африне

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Марианна Чурсина
Начальник Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семёнов в разговоре с RT прокомментировал начало проведения Турцией операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.

«Операция достаточно трудная, так как в Африне находятся десять тысяч курдских бойцов, там всё хорошо укреплено. И турки уже не раз пытались это провести. Сказать сложно, насколько они окажутся в состоянии добиться полной победы или всё-таки будет найдено компромиссное решение», — отметил он.

Семёнов также добавил, что для Турции очень важно взять Африн, поскольку она отстаёт в сфере влияния в Сирии. 

«Африн, если посмотреть на карту, очень даже подходит, чтобы объединить район Идлиба и район, где проводилась операция «Щит Евфрата». То есть если Африн будет взят, то возникнет достаточно большая зона безопасности вдоль турецкой границы. После этого Турция сможет заявить, что свою роль в Сирии выполнила, создав устойчивое территориальное объединение», — заключил эксперт.

Ранее Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.

В Минобороны России заявили, что основными факторами, способствовавшими кризису на северо-западе Сирии, стали провокации США. В ведомстве также отметили, что поставки Пентагоном вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии привели к проведению ВС Турции операции.

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