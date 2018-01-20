В МИД Сирии осудили турецкую операцию в Африне

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Власти Сирии решительно осуждают проведение Турцией военной операции в сирийском Африне. Об этом заявили в МИД арабской республики.

«Сирийская Арабская Республика решительно осуждает турецкую агрессию на город Африн, который является неотъемлемой частью территории Сирии», — приводит SANA сообщение министерства.

Ранее стало известно, что Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.

По данным турецких военных, в ходе операции были поражены 108 из 113 намеченных целей.

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