В МИД Сирии осудили турецкую операцию в Африне
Власти Сирии решительно осуждают проведение Турцией военной операции в сирийском Африне. Об этом заявили в МИД арабской республики.
«Сирийская Арабская Республика решительно осуждает турецкую агрессию на город Африн, который является неотъемлемой частью территории Сирии», — приводит SANA сообщение министерства.
Ранее стало известно, что Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.
По данным турецких военных, в ходе операции были поражены 108 из 113 намеченных целей.
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