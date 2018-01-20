Курдские отряды Сирийских демократических сил заявили о готовности к ответным действиям в Африне
«В случае атаки у нас не останется другого выбора, кроме как защищать себя и наш народ. Но мы заявляем перед лицом всего мира, что мы не имеем враждебных намерений против Турции и предприняли бы только меры для обеспечения собственной обороны в случае враждебных операций против нашего народа», — говорится в сообщении.
В СДС также заявили, что не наносили ударов по турецкой территории из Сирии.
Ранее сообщалось, что Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.