Эрдоган считает, что присутствие США в Сирии может быть направлено против Турции и России

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что присутствие военнослужащих США в Сирии может быть направлено против Турции, Ирана и России. Об этом сообщает Habertürk.
Эрдоган считает, что присутствие США в Сирии может быть направлено против Турции и России
  • Reuters
  • © Yasin Bulbul

«У нас спрашивают, когда мы закончим нашу операцию в Сирии. А вы (США. — RT) уже ушли из Афганистана, из Ирака?.. Вы говорите, что ИГ* больше нет. Тогда зачем вы там остаётесь? Значит, у вас есть расчёты против Турции, против Ирана или, возможно, против России», — заявил турецкий лидер.

При этом он отметил, что военнослужащие Турции будут действовать решительно до тех пор, пока террористическая угроза для страны существует.

«Мы будем стоять твёрдо. Пока терроризм может угрожать нашей безопасности, мы будем действовать решительно», — заключил он.

20 января Генштаб Вооружённых сил Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ситуация в Сирии Турция
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru