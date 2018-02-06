Эрдоган считает, что присутствие США в Сирии может быть направлено против Турции и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что присутствие военнослужащих США в Сирии может быть направлено против Турции, Ирана и России. Об этом сообщает Habertürk.

«У нас спрашивают, когда мы закончим нашу операцию в Сирии. А вы (США. — RT) уже ушли из Афганистана, из Ирака?.. Вы говорите, что ИГ* больше нет. Тогда зачем вы там остаётесь? Значит, у вас есть расчёты против Турции, против Ирана или, возможно, против России», — заявил турецкий лидер.

При этом он отметил, что военнослужащие Турции будут действовать решительно до тех пор, пока террористическая угроза для страны существует.

«Мы будем стоять твёрдо. Пока терроризм может угрожать нашей безопасности, мы будем действовать решительно», — заключил он.

20 января Генштаб Вооружённых сил Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.