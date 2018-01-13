На плавзаводе в Приморье произошёл пожар

В Приморском крае в городе Находка на плавзаводе произошёл пожар в каютах нижней палубы. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.

«Из-за сильного задымления было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы, которые приступили к тушению внутри помещений плавзавода. Удалось выяснить, что горят каюты на нижней палубе», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Отмечается, что в настоящее время тушение пожара продолжается.

«По предварительным данным пострадал один человек, с ожогами лица мужчина передан врачам скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре в Пермском крае погибли четыре человека.