В СК рассказали о ходе расследования дела о гибели ребёнка после падения с трапа в Пулкове

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В ходе расследования инцидента в аэропорту Пулково, повлёкшего смерть полуторагодовалой девочки, было установлено, что опорная ось верхней переходной площадки трапа имеет конструкцию, отличную от предусмотренной заводом-изготовителем.

Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

«Экспертизой установлено принципиальное отличие между оригинальным узлом и самодельным аналогом, что является явно недостаточным для обеспечения регулярных нагрузок при посадке и высадке пассажиров, а также обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в аэропорту Пулково женщина с полуторагодовалым ребёнком упала с трапа при выходе из прибывшего из Москвы самолёта. Впоследствии девочка скончалась.

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