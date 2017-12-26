Сотрудники МЧС освободили застрявший на заснеженной трассе на Сахалине автобус
Спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России помогли освободить автобус с 30 пассажирами, который застрял на занесённой снегом трассе.
Об этом сообщает региональный отдел МЧС.
Отмечается, что среди пассажиров были также три ребёнка.
«По прибытию, дорожная техника произвела очистку автобуса и площадку для разворота техники. Автобус в колонне с дорожной техникой следует в сторону города Долинск», — указывается в заявлении.
В ноябре жители 17 населённых пунктов на Сахалине остались без электроснабжения из-за повреждения линий электропередачи в результате циклона.
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