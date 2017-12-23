В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы дамбы

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В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы комплекса защитных сооружений (КЗС). Об этом сообщает пресс-служба комплекса.

«В 12:00 23 декабря началось маневрирование затворов КЗС на судопропускном сооружении С2 и водопропускных сооружениях. В 14:30 затворы судопропускного сооружения С1 приведены в положение «закрыто», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доступ воды «в акваторию Невской губы из Финского залива остановлен».

Ранее в МЧС совместно с дирекцией КЗС Санкт-Петербурга от наводнений приняли решение о закрытии защитных затворов.

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