В Москве передали 30 новостроек по программе реновации с начала года

В столице с начала года под заселение жителей по программе реновации передано 30 новостроек в 21 районе столицы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Департамента градостроительной политики.

«Квартиры в новых жилых комплексах получат около 15 тыс. москвичей из 84 расселяемых домов», — сказал чиновник.

Как отметили в ведомстве, за прошедшее с запуска программы реновации в 2017 году время уже передано под заселение 307 новостроек.

Ранее сообщалось, что в Юго-Западном районе Москвы появится новый жилой комплекс в рамках программы реновации.