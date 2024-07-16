В Москве передали 30 новостроек по программе реновации с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Департамента градостроительной политики.
«Квартиры в новых жилых комплексах получат около 15 тыс. москвичей из 84 расселяемых домов», — сказал чиновник.
Как отметили в ведомстве, за прошедшее с запуска программы реновации в 2017 году время уже передано под заселение 307 новостроек.
Ранее сообщалось, что в Юго-Западном районе Москвы появится новый жилой комплекс в рамках программы реновации.