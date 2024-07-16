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Кирьянов: серые сим-карты используются для финансирования борьбы против России

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Зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов заявил, что мошеннические схемы, связанные с серыми сим-картами, работают в тесном сопряжении с недружественными странам и Украиной.
Кирьянов: серые сим-карты используются для финансирования борьбы против России
  • РИА Новости

«Мы видим, что [эти схемы] приводят к тому, что идёт финансирование борьбы против России», — отметил он.

Ранее Кирьянов заявил, что преступления с использованием серых сим-карт в России растут более чем на 40% в год.

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