Кирьянов: серые сим-карты используются для финансирования борьбы против России

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов заявил, что мошеннические схемы, связанные с серыми сим-картами, работают в тесном сопряжении с недружественными странам и Украиной.

«Мы видим, что [эти схемы] приводят к тому, что идёт финансирование борьбы против России», — отметил он.

Ранее Кирьянов заявил, что преступления с использованием серых сим-карт в России растут более чем на 40% в год.