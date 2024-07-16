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Кирьянов: преступления с серыми сим-картами растут более чем на 40% в год

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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что преступления с использованием серых сим-карт в России растут более чем на 40% в год.
Кирьянов: преступления с серыми сим-картами растут более чем на 40% в год
  • Gettyimages.ru

«За последнее время преступления с использованием незарегистрированных или зарегистрированных на подставных лиц сим-карт... они растут на 40% с лишним в год», — сказал он, выступая в пресс-центре НСН.

Кирьянов отметил, что, в частности, в 2023 году наблюдался соответствующий рост примерно на 42%, а за пять месяцев 2024 года эта цифра составила более 21%.

«И это только то, что мы знаем по данным правоохранительных органов», — подчеркнул депутат.

Ранее СМИ писали, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило ужесточить правила оплаты сотовой связи и продажи сим-карт.

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