RT в Telegram
Подпишись

«Ведомости»: Минцифры решило ужесточить правила оплаты сотовой связи в России

Короткая ссылка
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило ужесточить правила оплаты сотовой связи, обязав людей вносить платежи только при предъявлении паспорта.
«Ведомости»: Минцифры решило ужесточить правила оплаты сотовой связи в России
  • РИА Новости

Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на источники.

В качестве ещё одной меры ведомство предлагает разрешить реализацию сим-карт клиентам лишь после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия.

За каждую проданную с нарушениями сим-карту продавцов предлагают штрафовать на сумму до 10 000 рублей.

Отмечается, что соответствующие поправки, которые планируется внести в закон «О связи», в настоящий момент проходят межведомственное согласование. В случае положительных отзывов их могут принять уже в начале августа.

Ранее в Общественной палате России провели круглый стол, посвящённый борьбе с «серыми» сим-картами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить