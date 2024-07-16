«Ведомости»: Минцифры решило ужесточить правила оплаты сотовой связи в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило ужесточить правила оплаты сотовой связи, обязав людей вносить платежи только при предъявлении паспорта.

Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на источники.

В качестве ещё одной меры ведомство предлагает разрешить реализацию сим-карт клиентам лишь после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия.

За каждую проданную с нарушениями сим-карту продавцов предлагают штрафовать на сумму до 10 000 рублей.

Отмечается, что соответствующие поправки, которые планируется внести в закон «О связи», в настоящий момент проходят межведомственное согласование. В случае положительных отзывов их могут принять уже в начале августа.

Ранее в Общественной палате России провели круглый стол, посвящённый борьбе с «серыми» сим-картами.