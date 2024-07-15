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Новый ЖК по реновации построят в Конькове в 2026 году

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В Юго-Западном районе Москвы появится новый жилой комплекс в рамках программы реновации.
Новый ЖК по реновации построят в Конькове в 2026 году
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, новый ЖК из четырёх корпусов с подземным паркингом построят в 2026 году на улице Введенского в районе Коньково.

В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы и разработка котлована.

Жилой комплекс будет оборудован по стандартам столичной программы реновации. Кроме того, специалисты благоустроят и озеленят придомовую территорию.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с начала реализации программы реновации в столице к переселению в новое жильё приступили 164,6 тыс. горожан из 1010 домов.

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