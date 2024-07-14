RT в Telegram
Подпишись

К переселению в новое жильё приступили более 164 тысяч москвичей с начала программы реновации

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с начала реализации программы реновации в столице к переселению в новое жильё приступили 164,6 тыс. горожан из 1010 домов.
К переселению в новое жильё приступили более 164 тысяч москвичей с начала программы реновации

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«Около половины из этих зданий уже полностью расселены и снесены — это 460 объектов. Территории, освобождённые от старого жилого фонда, становятся стартовыми площадками для возведения новостроек по программе реновации», — отметил Ефимов.

Город сопровождает жителей на всех этапах переселения. В частности, предусмотрена бесплатная услуга «Помощь при переезде».

Ранее 360.ru сообщал, что в Подмосковье построят ещё 13 новых школ к осени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить