К переселению в новое жильё приступили более 164 тысяч москвичей с начала программы реновации
Об этом сообщает портал мэра и правительства.
«Около половины из этих зданий уже полностью расселены и снесены — это 460 объектов. Территории, освобождённые от старого жилого фонда, становятся стартовыми площадками для возведения новостроек по программе реновации», — отметил Ефимов.
Город сопровождает жителей на всех этапах переселения. В частности, предусмотрена бесплатная услуга «Помощь при переезде».
Ранее 360.ru сообщал, что в Подмосковье построят ещё 13 новых школ к осени.