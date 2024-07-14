К переселению в новое жильё приступили более 164 тысяч москвичей с начала программы реновации

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с начала реализации программы реновации в столице к переселению в новое жильё приступили 164,6 тыс. горожан из 1010 домов.

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«Около половины из этих зданий уже полностью расселены и снесены — это 460 объектов. Территории, освобождённые от старого жилого фонда, становятся стартовыми площадками для возведения новостроек по программе реновации», — отметил Ефимов.

Город сопровождает жителей на всех этапах переселения. В частности, предусмотрена бесплатная услуга «Помощь при переезде».

Ранее 360.ru сообщал, что в Подмосковье построят ещё 13 новых школ к осени.