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В Петербурге прошла ночная репетиция Главного парада ВМФ

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В ночь на вторник, 16 июля, в Санкт-Петербурге прошла ночная репетиция Главного парада ВМФ.
В Петербурге прошла ночная репетиция Главного парада ВМФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В связи с репетицией в городе было приостановлено движение по четырём мостам — Литейному, Троицкому, Дворцовому и Благовещенскому.

Среди участников парада — базовый тральщик «Александр Обухов», малые ракетные корабли «Град», «Наро-Фоминск и «Град Свияжск», а также десантный катер «Алексей Баринов», передаёт ТАСС.

Экипажи отработали соблюдение дистанции между кораблями и поддержание заданной скорости.

Парад пройдёт 28 июля.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге изменят график разводки мостов в ночь на 16 и на 18 июля из-за подготовки к Главному военно-морскому параду.

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