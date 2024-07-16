В Петербурге прошла ночная репетиция Главного парада ВМФ

В ночь на вторник, 16 июля, в Санкт-Петербурге прошла ночная репетиция Главного парада ВМФ.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В связи с репетицией в городе было приостановлено движение по четырём мостам — Литейному, Троицкому, Дворцовому и Благовещенскому.

Среди участников парада — базовый тральщик «Александр Обухов», малые ракетные корабли «Град», «Наро-Фоминск и «Град Свияжск», а также десантный катер «Алексей Баринов», передаёт ТАСС.

Экипажи отработали соблюдение дистанции между кораблями и поддержание заданной скорости.

Парад пройдёт 28 июля.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге изменят график разводки мостов в ночь на 16 и на 18 июля из-за подготовки к Главному военно-морскому параду.