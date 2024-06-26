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Путин рассчитывает, что стоимость строительства военных кораблей снизится

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Стоимость строительства военных кораблей в будущем может стать значительно ниже. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Выступая на совещании по кораблестроению, глава государства отметил, что в освоении новых проектов кораблей нужно заблаговременно проводить опытно-конструкторские работы по оборудованию, а также приборам, элементной базе и системам вооружения.

И осуществляться это, по словам российского лидера, должно в рамках межведомственных комплексных целевых программ. Путин указал, что это позволит существенно сократить сроки проектирования и строительства главных кораблей.

«Я думаю, что это… приведёт и к значительному снижению стоимости», — добавил он.

Также в ходе своего выступления глава государства указал на необходимость обеспечить защиту флота от дальнобойных ракет.

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