Москалькова попросит международные органы осудить атаку ВСУ на Курскую область
- РИА Новости
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«Буду обращаться в международные органы с просьбой осудить и принять меры реагирования», — сообщила она в своём Telegram-канале.
В результате атаки украинского коптера на жилой дом в деревне Городище Курской области погибли пять человек, в том числе два ребёнка.
Также в результате БПЛА-атаки в селе Курской области было нарушено газоснабжение.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что теракт в Севастополе обсудят на следующем заседании СБ ООН по Украине.