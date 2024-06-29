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Москалькова попросит международные органы осудить атаку ВСУ на Курскую область

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена обратиться в международные органы с просьбой осудить атаку украинской стороны на Курскую область.
Москалькова попросит международные органы осудить атаку ВСУ на Курскую область
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Буду обращаться в международные органы с просьбой осудить и принять меры реагирования», — сообщила она в своём Telegram-канале.

В результате атаки украинского коптера на жилой дом в деревне Городище Курской области погибли пять человек, в том числе два ребёнка.

Также в результате БПЛА-атаки в селе Курской области было нарушено газоснабжение.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что теракт в Севастополе обсудят на следующем заседании СБ ООН по Украине.

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